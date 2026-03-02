"الصحة": تسريع تنفيذ 17 مشروعًا قوميًا ودفع التحول الرقمي بالمحافظات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات المشروعات الإنشائية القومية ومشروعات التحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة تسريع معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تناول الاجتماع استعراض تنفيذ 17 مشروعًا تشمل 3 مشروعات للتحول الرقمي، و9 مشروعات إنشاء جديد وتطوير شامل، و4 مشروعات لرفع الكفاءة إلى جانب مشروع لإنشاء وحدات رعاية أولية بعدد من المحافظات تشمل (القاهرة والإسكندرية والمنيا وبني سويف ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة والغربية) بما يعكس اتساع نطاق العمل وتكامل الجهود على مستوى الجمهورية.

وفي ملف التحول الرقمي ببني سويف، أكد الوزير إصدار أوامر إسناد لـ26 مستشفى و715 وحدة صحية و313 وحدة ضمن مبادرة حياة كريمة مع متابعة هدم وإعادة بناء مستشفى سمسطا، كما جرى استعراض خطة التحول الرقمي بالمنيا لـ21 مستشفى إلى جانب متابعة إنشاء مجمع سمالوط الطبي الجديد بطاقة 500 سرير يضم مختلف التخصصات.

وتابع الوزير مشروعات مطروح التي تشمل التطوير الشامل لمستشفى الحمام ورفع كفاءة مستشفى الضبعة المركزي، وإنشاء مستشفى مطروح العام الجديدة ومبنى جديد بمستشفى رأس الحكمة مع رفع كفاءة المبنى القائم، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة إنشاء بنك دم ومستشفى للصحة النفسية بدمنهور بالبحيرة، وبنك دم بشرم الشيخ في جنوب سيناء، ومستشفى للصحة النفسية بالمحلة الكبرى بالغربية إلى جانب هدم وإعادة بناء المبنى القديم بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية والقاهرة بمنطقة إمبابة، وتطوير وإنشاء 44 وحدة رعاية صحية بشمال سيناء، بما يدعم رفع كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين.