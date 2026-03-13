أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى السباعية المركزي بمحافظة أسوان، في إجراء جراحة لتثبيت كسر واسع بالساق اليمنى باستخدام تقنية المسمار النخاعي، وذلك لأول مرة داخل قسم العمليات بالمستشفى.

يأتي ذلك في إطار التوسع في تقديم التدخلات الجراحية المتقدمة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات الصعيد.

وبحسب بيان، أوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات التخصصية بالمستشفيات، بما يتيح تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم، ويُسهم في تقليل تحويل الحالات المرضية إلى مستشفيات خارج المحافظة، بما يدعم سهولة الحصول على خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى السباعية المركزي، المنضمة حديثًا للهيئة، تمتلك بنية تحتية متكاملة، حيث أُنشئت على مساحة تتجاوز 11 آلاف متر مربع، وتضم مبنى رئيسيًا مكونًا من أربعة طوابق، إلى جانب مبانٍ خدمية مساندة، بطاقة استيعابية تبلغ 61 سريرًا، تشمل أسرة إقامة داخلية، وعناية مركزة، وحضّانات، وغسيل كلوي، فضلًا عن 3 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وأشار السبكي إلى أن مستشفى السباعية المركزي تقدم خدمات طبية متكاملة عبر مختلف أقسامها، تشمل الطوارئ والاستقبال، والغسيل الكلوي، والأشعة، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، والمعامل، وبنك الدم، وغرف العمليات، والعناية المركزة، والنساء والولادة، والحضّانات، والأقسام الداخلية، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى بلغ نحو 40 ألف خدمة طبية منذ انضمامها للمنظومة، بما يعكس حجم الجهد المبذول للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة أسوان.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد أن العملية جرت بنجاح وفق أعلى معايير الجودة والبروتوكولات العلاجية المحدثة، وذلك على أيدي كوادر طبية مؤهلة ومتميزة، بما يعكس الجاهزية الفنية والاحترافية داخل مستشفى السباعية المركزي، مؤكدًا قدرة الهيئة على تقديم خدمات جراحية متقدمة وآمنة لجميع المنتفعين.

وقد ضم الفريق الطبي الذي أجري العملية كل من، الدكتور خالد محمد سعيد رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور أحمد محمد جمال أخصائي جراحة العظام، والدكتور حسام الدين رجب أخصائي التخدير، ومحمد الهم فني التخدير، بمشاركة الطاقم التمريضي بقيادة نصر محمود السيد مشرف اليوم، وفريق التمريض الذي ضم مصطفى محمد عبد العال، ليلى عبد الفتاح، ياسمين سعد الدين، رانيا عبد اللطيف، هناء سعد، رحاب عبد الناصر، ورحاب محمد.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تعيق الرؤية بهذه المناطق