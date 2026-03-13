قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرار تكاثر الغطاء السحابي على مناطق واسعة من شمال الجمهورية، يمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، إضافة إلى مناطق خليج السويس وسيناء، ما يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة خلال فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، أن نشاط الرياح مستمر على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد يكون مصحوبًا برمال مثارة على بعض المناطق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد، إلى جانب بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المكشوفة، خصوصًا في المناطق التي تتأثر بالرمال المثارة وانخفاض الرؤية، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة بشأن حالة الطقس.

بيان عاجل.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية



ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة



