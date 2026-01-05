إعلان

السيد البدوي: حزب الوفد انتهج أسلوب معارضة "راديكالية" لا تمت بنهج بيت الأمة

كتب : عمرو صالح

09:06 م 05/01/2026
    ترشح السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد
    ترشح السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد
    ترشح السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد
    ترشح السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد

أكد الدكتور السيد البدوي المرشح على رئاسة حزب الوفد خلال انتخابات 2026، أن المدرسة الوفدية قامت على المعارضة من أجل دعم جهود التنمية ووصول ثمارها للمواطن البسيط دون الإساءة لمؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أو رئيس الجمهورية، مؤكدًا على الأسلوب النمطي المعارض الشريف الذي يجب اتباعه.

وأوضح البدوي، لمصراوي، أن النهج المعارض ضد الحكومة الذي اتبعه حزب الوفد خلال السنوات الأخيرة كان "معارضة راديكالية"، لا تمت لمدرسة بيت الأمة على الإطلاق وتخلو من كافة أشكال المعارضة البنائة الرشيدة التي من شأنها أن تعبر عن هموم المواطن وتحمل تطلعاته.

وأشار البدوي، إلى أن المعارضة الراديكالية التي انتهجها الحزب مؤخرًا تسبب في انعزاله عن الشارع وفقدان ثق المواطن في بيت الأمة "الناس فقدت الثقة في الوفد.. والدليل انخفاض نسبة الوفديين بالنواب".

وأوضح أن قرار ترشحه لانتخابات حزب الوفد 2026 جاء بضغوط من قامات الوفد بمختلف المحافظات اللذين أعربوا عن أمنتياتهم رجوع الوفد لأمجاده الحقيقة وتلاحمه مع الشارع من جديد حال وجوده رئيسا للحزب، مؤكدًا أنه لا يطمع في أي مصالح شخصية "ليس لي أي مطامع شخصية خاصة انني ترأست الحزب لدورتين وشغلي الأكبر هو النهوض بالحزب وتعزيز تلاحمه مع الشارع من جديد ووضعه في مكانته السياسية المستحقة".

