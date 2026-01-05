أحمد نبوي أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وذلك اعتبارًا من تاريخ من الرابع من يناير لعام ٢٠٢٦.

ويعمل الأمين العام الجديد أستاذًا مساعدًا للحديث وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر بأسيوط، وهو منتدب حاليًا ندبًا كليًا من الجامعة إلى المكتب الفني لمعالي الوزير؛ والوزارة ترجو له أكمل التوفيق وأرشد السداد.

وتقدم الوزير بالشكر الجزيل والتقدير الوافر إلى الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين العام السابق للمجلس، مشيدًا بما بذل من جهد كبير في سبيل القيام بمسئوليات المجلس ومهامه، عارفًا بقدره العلمي وعطائه المهني؛ وراجيًا له دوام التوفيق والسداد.