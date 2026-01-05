كتب – أحمد العش:

عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث استعدادات أجهزة المحافظة لتنفيذ الموجة (28) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية ومسئولي إدارات المتغيرات المكانية.

وتناول الاجتماع دراسة موقف التعديات المستهدفة بالإزالة وآليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى استعراض موقف المتغيرات المكانية وكيفية التعامل معها.

وشدد نائب المحافظ، على الالتزام التام بالجداول الزمنية، والتعاون الكامل مع جهات الولاية، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة.

وأكد الشهابي، أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز، والنزول خلال الفترات المسائية والليلية للمتابعة، ومنع تكرار أعمال التعدي، والتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لمتابعة مستهدفات الموجة الجديدة وإزالة التعديات بحزم ووفق القانون.

