واصل منتخب مصر ضغطه في الشوط الثاني من مواجهته أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ الفراعنة الشوط الثاني بفرصة خطيرة في الدقيقة 55، بعدما أرسل محمد صلاح عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى حمدي فتحي الذي هيأها برأسه إلى رامي ربيعة، ليسدد الأخير كرة يسارية قوية، لكن أحد لاعبي بنين أنقذها من على خط المرمى.

واصل المنتخب الوطني ضغطه المتواصل على دفاع بنين في الدقيقة 60، في محاولة لكسر التعادل.

وجاء هدف التقدم لمصر في الدقيقة 70، عندما أرسل محمد هاني عرضية أرضية متقنة عند حدود منطقة الجزاء، قابلها مروان عطية بتسديدة رائعة بباطن القدم، سكنت الزاوية اليمنى البعيدة للحارس.

لكن منتخب بنين عاد سريعاً إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 84، إثر خطأ في التمرير من الحارس محمد الشناوي على حدود منطقة الجزاء، إذ أرسلت عرضية اصطدمت بقدم أحمد فتوح وتصدى لها حارس الفراعنة لترتد من يده اليمنى ويتابعها جوديل دوسو بتسديدة داخل الشباك، مسجلاً هدف التعادل.

وأهدر محمد صلاح فرصة محققة في الدقيقة 89، بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بشكل ضعيف لتصل سهلة إلى حارس بنين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أرسل صلاح عرضية من الجهة اليمنى مرت من أمام جميع اللاعبين وخرجت إلى ضربة مرمى.

ومع انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، لجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، إذ نجح منتخب مصر في استعادة التقدم خلال الشوط الإضافي الأول، بعدما أرسل مروان عطية عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها ياسر إبراهيم برأسية قوية سكنت يمين الحارس، في الدقيقة 98.

وفي الشوط الاضافي الثاني، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة بينية متقنة من زيزو وضعت محمد صلاح في مواجهة مباشرة مع المرمى، ليسدد الكرة بوجه القدم الخارجي بثقة داخل الشباك، معلناً تأهل الفراعنة رسمياً.

وانتهت الأشواط الإضافية والمباراة بفوز منتخب مصر على بنين بنتيجة 3-1، وتأهل الفراعنة رسمياً إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.