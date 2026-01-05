محافظ الجيزة يوجه بعدم قبول إعلانات تحجب الرؤية البصرية على الطرق والمحاور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذها حي الطالبية في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية غير المرخصة والتصدي لممارسات الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط منشأة غير مرخصة “بير سلم” تقوم بتعبئة مياه عادية وطرحها بالأسواق على أنها مياه معدنية، مع تقليد علامة تجارية معروفة، بهدف التربح السريع بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وبما يُعد غشًا تجاريًا صريحًا يعرض صحة المواطنين للخطر.

وقام حي الطالبية بالتعاون مع شرطة المرافق بغلق وتشميع المنشأة المخالفة ومصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمعرفة إدارة التموين.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار الحملات المكثفة بكافة الأحياء والمراكز، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدر حقوق الدولة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.