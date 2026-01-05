الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين- "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير والبركات، و متمنياً لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية دوام الرخاء والازدهار. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير، عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".