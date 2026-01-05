إعلان

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:59 م 05/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين- "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير والبركات، و متمنياً لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية دوام الرخاء والازدهار. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير، عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عيد الميلاد المجيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قرارات مصيرية وتقلبات مزاجية لهذه الأبراج خلال الفترة المقبلة
علاقات

قرارات مصيرية وتقلبات مزاجية لهذه الأبراج خلال الفترة المقبلة

مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"
شئون عربية و دولية

مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو
أخبار المحافظات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
أخبار مصر

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026