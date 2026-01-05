ملخص مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم

أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد هدفه في مرمى بنين

تمكن منتخب مصر الأول من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وبهذا الفوز ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإبراهيم عادل

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب بنين كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيل دانجينيو

خط الدفاع: تاميمو أورو، يوهان روش، أوليفييه جاك، محمد تيجاني

خط الوسط: حسان إيموران، سيسي أوكتاف، فرانسيسكو دودو دوكو، رودولفو ألوكو

خط الهجوم: أييجون توسين، إيشولا جونيور أولاتان

أبرز أحداث مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: فرصة الهدف الأول تضيع على منتخب مصر بعد إهدار عمر مرموش إنفراد تام بالمرمى.

الدقيقة 13: بطاقة صفراء لرامي ربيعة

الدقيقة 20: تسديدة من عمر مرموش من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 21: تسديدة من محمد صلاح ولكنها تصطدمخ بدفاع بنين

الدقيقة 29: بطاقة صفراء لمران عطية لاعب وسط منتخب مصر

الدقيقة 32: محاولات من منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول في مرمى بنين

الدقيقة 36: عرضية من إبراهيم عادل يتصدى لها حارس مرمى بنين

الدقيقة 40: توقف المباراة لعلاج محمد حمدي لاعب منتخب مصر

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: عرضية من محمد هاني تمر من أمام إبراهيم عادل

الدقيقة 54: عرضية من محمد هاني يبعدها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 55: فرصة الهدف الأول تضيع للمنتخب المصري، بعد تسديدة من رامي ربيعة

يتصدى لها الحارس ببراعة

الدقيقة 64: محمد الشناوي يحرم منتخب بنين من تسجيل الهدف الأول في مرمى منتخب مصر

الدقيقة 69: مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بنين

الدقيقة 73: عرضية من لاعب بنين يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 80: تسديدة ممن لاعب بنين تصطدم بدفاع منتخب مصر

الدقيقة 83: جوديل دوسو يسجل هدف التعادل لبين في مرمى منتخب مصر

الدقيقة 88: حارس مرمى بنين يحرم منتخب مصر من الهدف الثاني، بعدما تصدى لإنفراد محمد صلاح

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: عرضية من محمد صلاح تمر من أمام زيزو دون خطورة على مرمى بنين

الدقيقة 7+90: نهاية الوقت الأصلي والمباراة تتجه إلى الأشوط الإضافية

الدقيقة 91: بداية الشوط الإصافي الأول

الدقيقة 96: ياسر إبراهيم يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى بنين

الدقيقة 105: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+105: نهاية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 111: تسديدة من لاعب منتخب بنين ولكنها تمر خارج مرمى منتخب مصر

الدقيقة 119: تسديدة من إمام عاشور ولكنها تمر خارج مرمى بنين

الدقيقة 120: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 123: محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بنين

الدقيقة 4+120: نهاية المباراة