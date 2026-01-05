إعلان

20 صورة من ترشح السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد

كتب : عمرو صالح

06:04 م 05/01/2026
تصوير- هاني رجب:

تقدم الدكتور السيد البدوي، اليوم الإثنين بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد وذلك بحضور العشرات من محبيه ومؤيديه بالحزب اللذين حرصوا على مشاركته تلك اللحظات مؤكدين دعمهم وتأييدهم الكامل له خلال العملية الانتخابية المنتظر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

وواصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الثالث على التوالى منذ الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل

