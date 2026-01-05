موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد هدفه في مرمى بنين

حجز المنتخب الوطني رسمياً بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه المثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر المسابقة القارية.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من مروان عطية، الذي افتتح التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خلال الشوط الثاني، قبل أن يضيف ياسر إبراهيم هدف الفوز برأسية متقنة في الشوط الإضافي الأول، وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة +4 بالشوط الإضافة الثاني، بينما أحرز جوديل دوسو هدف التعادل المؤقت لمنتخب بنين.

موعد مباراة مصر المقبلة في ربع النهائي

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، يوم السبت الموافق 10 يناير، وذلك في تمام الساعة 9 مساء.