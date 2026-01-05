مباريات الأمس
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

كتب : نهي خورشيد

08:44 م 05/01/2026
حجز المنتخب الوطني رسمياً بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه المثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر المسابقة القارية.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من مروان عطية، الذي افتتح التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خلال الشوط الثاني، قبل أن يضيف ياسر إبراهيم هدف الفوز برأسية متقنة في الشوط الإضافي الأول، وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة +4 بالشوط الإضافة الثاني، بينما أحرز جوديل دوسو هدف التعادل المؤقت لمنتخب بنين.

موعد مباراة مصر المقبلة في ربع النهائي

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، يوم السبت الموافق 10 يناير، وذلك في تمام الساعة 9 مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

