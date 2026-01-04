لجنة انتخابات الوفد تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الحزب

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الأحد 4 يناير 2026، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي في تمام الساعة 11 صباحًا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 30 يناير.

ويستمر استقبال طلبات الراغبين في الترشح بدءًا من أمس السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس 8 يناير 2026.

وكانت اللجنة قد استقبلت أمس 2 مرشحين على مدار اليوم، وهما الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة حمل رقم 50 و54 لسنة 2025، ونص القرار الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2025، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

