مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم

كتب - محمد الميموني:

07:46 م 05/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (7)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (13)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (8)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (14)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (6)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (12)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (1)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (5)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (11)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (17)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (9)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (10)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (18)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (16)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (3)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (4)
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه منتخب مصر نظيره بنين اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح التسجيل مروان عطية الهدف الأول في مرمي منتخب بنين في الدقيقة ال٦٩ من عمر المباراة.

وحتى الآن منتخب مصر متقدم بهدف دون رد فعل من منتخب بنين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو هدف منتخب مصر في مرمي بنين مروان عطية فيديو هدف مروان عطية ماتش مصر وبنين مباراة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية هدف مروان عطية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
زووم

بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
أخبار و تقارير

بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين
رياضة عربية وعالمية

"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين
"إصابة قوية وبكاء نجم الفراعنة".. ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

"إصابة قوية وبكاء نجم الفراعنة".. ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025