فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم
كتب - محمد الميموني:
يواجه منتخب مصر نظيره بنين اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وافتتح التسجيل مروان عطية الهدف الأول في مرمي منتخب بنين في الدقيقة ال٦٩ من عمر المباراة.
وحتى الآن منتخب مصر متقدم بهدف دون رد فعل من منتخب بنين
مروان عطية يفتتح التسجيل للمنتخب المصري! ⚽🔥#كأس_أمم_إفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/UXMQBmpgf2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 5, 2026