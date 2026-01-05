فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم

"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين

يواجه منتخب مصر نظيره بنين اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح التسجيل مروان عطية الهدف الأول في مرمي منتخب بنين في الدقيقة ال٦٩ من عمر المباراة.

وحتى الآن منتخب مصر متقدم بهدف دون رد فعل من منتخب بنين