وصل الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، منذ قليل، إلى مقر حزب الوفد، للتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب، وذلك بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات لم يتردد خلالها على مقر الحزب سوى مرتين فقط.

وشهد مقر الحزب، حضور عدد من أنصار ومؤيدي الدكتور السيد البدوي، الذين توافدوا منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا انتظارًا لوصوله، في مشهد عكس حالة من الحراك داخل أروقة الحزب مع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.

وكان في استقبال الدكتور السيد البدوي النائب، ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، والذي أكد أن الزعيم الراحل سعد زغلول لم يخطئ حين راهن على مستقبل حزب الوفد، مشيرًا إلى أن الحزب ظل صامدًا عبر التاريخ رغم زوال دول وأحزاب عديدة.

ووصف "الهضيبي"، الدكتور السيد البدوي، بأنه "كبير العائلة الوفدية:، مؤكدًا أن حزب الوفد سيبقى «بيت الأمة» ورمزًا للحياة السياسية والحزبية في مصر.

