فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
كتب : مصراوي
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
أحرز، ياسر إبراهيم، هدف منتخب مصر الثاني في مرمى بنين في المباراة المقامة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
فيديو هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين
وجاء هدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 6 من الشوط الإضافي الأول.
تقدم منتخب مصر بعد الهدف لتصبح النتيجة 2-1.
انتهى وقت المباراة الأصلي بهدف مقابل هدف، سجل هدف التقدم لمنتخب مصر، مروان عطية في الدقيقة 69، وتعادل منتخب بنين في الدقيقة 83.
ياسر إبراهيم يضيف الهدف الثاني للمنتخب المصري في شباك بنين! ⚽🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 5, 2026
هدف مهم يقرب الفراعنة خطوة نحو التأهل إلى ربع النهائي 🇪🇬💪
📦 اشترك الآن ولا تفوّت التغطية 👇
🔗 https://t.co/qNSlPJgMwx
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/ZfLnbLBBGf