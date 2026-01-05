مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

08:28 م 05/01/2026 تعديل في 08:58 م
أحرز، ياسر إبراهيم، هدف منتخب مصر الثاني في مرمى بنين في المباراة المقامة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيديو هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين

وجاء هدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 6 من الشوط الإضافي الأول.

تقدم منتخب مصر بعد الهدف لتصبح النتيجة 2-1.

انتهى وقت المباراة الأصلي بهدف مقابل هدف، سجل هدف التقدم لمنتخب مصر، مروان عطية في الدقيقة 69، وتعادل منتخب بنين في الدقيقة 83.

فيديو هدف ياسر إبراهيم منتخب مصر وبنين نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين ماتش مصر وبنين ياسر إبراهيم صور هدف ياسر إبراهيم

