أشادت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، برد وزارة التربية والتعليم بشأن التوضيح بعدم وجود أي قرار يشترط حصول ولي الأمر على مؤهل عال لقبول الطالب في المدارس الخاصة أو الدولية، معتبرةً أن هذا التوضيح الصريح يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويرفض التمييز أو الطبقية في التعليم، ويجعل المدارس تلتزم بتعليمات الوزارة .

وأكدت الحزاوي، في بيان لها اليوم الأحد، أن التعليم حق دستوري لا يجب أن يُربط بالمستوى الاجتماعي أو التعليمي للأب أو الأم، مشيدةً بتأكيد الوزارة محاسبة أية مدرسة تخالف ذلك.

وطالبت الحزاوي بضرورة وجود متابعة من قِبل الوزارة لضمان التزام المدارس، مع التفكير في تخصيص خط ساخن مباشر لتلقي شكاوى أولياء الأمور بشأن أي تجاوزات من المدارس الخاصة والدولية؛ لضمان سرعة الاستجابة، وتسهيل عملية الإبلاغ على أولياء الأمور.

واختتمت الحزاوي بيانها بدعوة أولياء الأمور إلى التحلي بالإيجابية وعدم التهاون في حقوقهم، مؤكدة أن الإبلاغ عن المخالفات هو الخطوة الأولى لحماية أبنائهم ومنع أي استغلال من قِبل بعض المدارس.

