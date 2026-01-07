إعلان

"تعليم العمرانية" تحذر: الحبس والغرامة لكل من يصور أو ينشر أسئلة الامتحانات

كتب : أحمد الجندي

04:24 م 07/01/2026

إدارة العمرانية التعليمية

أصدرت إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة تحذيرًا موجّهًا إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور، قبل عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 2026، في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، مع التشديد على التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للامتحانات.

وأكدت الإدارة، أنه تنفيذًا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن تصوير أو نشر أو تداول أسئلة أو إجابات الامتحانات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

وأضافت أن الشروع في الغش أو المساعدة عليه يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه، مع حرمان الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحان واعتباره راسبًا في جميع المواد.

وشددت الإدارة على أنه في حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب المخالف من التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين، مؤكدة منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات منعًا باتًا.

إدارة العمرانية التعليمية أسئلة الامتحانات امتحانات الترم الأول

