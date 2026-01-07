فرصة أخيرة.. التعليم تمد تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن فتح باب تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عبر منصة التقدم الإلكتروني للامتحان، وذلك ابتداءً من 10 ديسمبر 2025 وحتى 10 يناير 2026، في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأكدت الوزارة ضرورة وضع باركود على أوراق الأسئلة لكل لجنة سير، مع تظريف كل 20 ورقة/كراسة في كيس معتم مغلق لا يُفتح إلا داخل اللجنة تحت إشراف الملاحظين، مع التوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.

كما شددت على تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة لضمان تسليمها لكل لجنة قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، مع الالتزام بعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة في تمام الساعة 09:05 صباحًا.

ووجهت الوزارة بعدم السماح لمعلم المادة بالملاحظة داخل لجان المادة التي يدرسها، على أن يكون متاحًا كاحتياطي في هذا اليوم، لضمان نزاهة الامتحانات وحياد الملاحظين.

وكلفت الوزارة مديري المديريات بإعداد خطة شاملة لتأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة، لضمان تمكين الطلاب من أداء الامتحانات في بيئة هادئة ومنضبطة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضحت الوزارة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق معايير الجودة في أعمال تقدير ورصد الدرجات، مع مراعاة السرية التامة وعدم إعلان النتائج قبل اعتمادها رسميًا من السيد المحافظ، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

تعليمات خاصة لفئات معينة من الطلاب

يتم تسجيل استمارات طلاب المنازل من خلال آخر مدرسة التحق بها الطالب في الصف الثاني الإعدادي، أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.

وبالنسبة لطلاب الدمج، يجب عند تسجيل الاستمارة إرفاق صورة طبق الأصل من التقرير الطبي وموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأكدت الوزارة منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع فيه، مشيرة إلى أن المخالف يعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

اقرأ أيضاً:

فرصة أخيرة لطلاب "أولى ثانوي".. التعليم تعيد امتحان البرمجة عبر "QUREO"

الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة

حتى 15 يناير 2026.. مد فترة تسجيل ملفات إعادة التعيين للمعلمين