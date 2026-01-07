لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"

تواجه الفنانة لقاء الخميسي، أزمة قوية بعد إعلان فنانة شابة تدعى إيمان الزيدي، عن طلاقها مؤخرا من الكابتن محمد عبد المنصف "زوج لقاء ووالد أبنائها"، بعد زواج دام 7 سنوات.

وأشعلت ايمان الزيدى، الجدل حول لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، بعد نشرها عبر صفحاتها في مواقع "فيسبوك"، و "انستجرام"، صورة لها بصحبته، وكتبت: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام أكثر من سبع سنوات ".

وأثار منشور إيمان، الشكوك حول موقف الفنانة لقاء الخميسي، ومدى تقبلها وجود زوجة ثانية في حياة زوجها محمد عبد المنصف.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز تجارب الفنانات مع الزواج الثاني:

إسعاد يونس

تحدثت الفنانة إسعاد يونس، عن موقفها بعد الزواج الثاني لزوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، والذي كان من الفنانة شيريهان.

وخلال ظهورها في برنامج AB talks، تقديم الإعلامي أنس بوخش، قالت إسعاد يونس: "قعدت أفكر هل أنا مثالية لهذه الدرجة؟، هل أنا جميلة الجميلات؟ لأ طبعا.. والراجل ده زوجي أنا بحترمه وأحترم وتاريخه وتفكيره، هل ممكن أتخلى عن كونه يتجوز مقابل إني معايا كل الكنز ده؟".

وأضافت: "كمان فكرت في الأولاد، مين أهم أنا ولا ابني، وأنا حرصت جدا أظبط كل حاجة وأملئ كل الفجوات في هذه العلاقة، وأنا عشت وانبسطت ولازلت مبسوطة، ابتديت أهدى لأن الموضوع أكبر بكتير من أن زوجي اتجوز واحدة تانية".

وتابعت: "الظروف جمعتني أنا وضرتي لقيتها هي برضو رغم أنهم حبوا بعض ودخلوا يعني في الحكاية بتاعتهم، إلا إنها شايلالي جوه قلبها قدر كبير من الاحترام، وهي هتخلف وهيبقى في شراكة دم بيننا، وكان لازم أخلي الوضع ده مسالم ومتحضر، أهم حاجة فيه الأولاد ومن أجلهم كل شيء يستجاب".

رجاء حسين

فوجئت الفنانة رجاء حسين، خلال ظهورها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، بتواجد ضرتها المخرجة دينا واصف في استديو التصوير، بعد دقائق قليلة من إنهاء مداخلة هاتفية معها.

وقالت المخرجة دينا واصف، إنها لا تحب لقب ضرة، وتنادي الفنانة رجاء حسين بماما، وبكيتا معا، وطالبت حسين واصف بالصبر على وفاة ابنها، فأمر الله نافذ، ولا يمكن أن نحاسب الله فيما يفعله.

وقالت رجاء حسين، أنها تعتبر دينا مثل ابنتها "أمل" خاصة أنها في عمرها حتى أنها تناديها بـ"ماما"، وقالت إن ابنتها كانت ترفض فكرة زواج والدها الفنان سيف عبد الرحمن في البداية، لكنها حاولت أن تجعلها تقبل بوجودها.

صابرين

تحدثت الفنانة صابرين، عن تجربتها كزوجة ثانية، خلال فترة زواجها من ثاني أزواجها رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، قبل انفصالهما. بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب.

وردت صابرين على سؤال: "هل صابرين وافقت أن تكون الزوجة الثانية؟"، وأجابت: "فعلاً قبلت أكون زوجة تانية لأن الزوجة الأولى أجنبية.. لو مصرية مكنتش هوافق".

وأضافت: "الزوجة الأجنيبة غيرنا.. حياتها وأهلها وطباعها تفرق عننا يا بسمة.. وأنتِ كنت شاهدة على الحوار من الأول".

فاطمة عيد

قالت المطربة الشعبية فاطمة عيد، خلال ظهورها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أنها لم تجد أي مشكلة في أن تكون زوجة ثانية في حياة زوجها شفيق الشايب.

وأكدت "فاطمة" أن "الشايب" كان متزوجاً من ابنة خالته وأنجب منها ولدين، وهو ما لم يمنعها من حبها له، وعن علاقتها بضرتها، قالت :"كنا والله العظيم أصحاب".

