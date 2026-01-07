روبيو: سنحصل على نحو 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي ونبيعه في السوق

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة على وشك تنفيذ صفقة لأخذ عشرات الملايين من براميل النفط الفنزويلي وبيعها في السوق بأسعار السوق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، على اليسار، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للكشف عن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، في الكابيتول هيل بواشنطن يوم الأربعاء.

وأكد روبيو إنهم يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها نقل النفط وتوليد الإيرادات وعدم الانهيار الاقتصادي هي التعاون والعمل مع الولايات المتحدة.

ووصف روبيو الصفقة بأنها نتيجة للحجر الصحي الذي تفرضه الولايات المتحدة النفط، مؤكدًا أن أمريكا ستحصل على نحو 50 مليون برميل من النفط وتبيعه في السوق بأسعار السوق، وليس بالخصومات التي كانت فنزويلا تحصل عليها.

وأوضح أنه سيتم بعد ذلك التعامل مع هذه الأموال بطريقة تمكننا من التحكم في كيفية توزيعها بطريقة تعود بالنفع على الشعب الفنزويلي، وليس الفساد، وليس النظام.