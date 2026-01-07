إعلان

روبيو: سنحصل على نحو 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي ونبيعه في السوق

كتب-عبدالله محمود:

07:12 م 07/01/2026

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة على وشك تنفيذ صفقة لأخذ عشرات الملايين من براميل النفط الفنزويلي وبيعها في السوق بأسعار السوق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، على اليسار، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للكشف عن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، في الكابيتول هيل بواشنطن يوم الأربعاء.

وأكد روبيو إنهم يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها نقل النفط وتوليد الإيرادات وعدم الانهيار الاقتصادي هي التعاون والعمل مع الولايات المتحدة.

ووصف روبيو الصفقة بأنها نتيجة للحجر الصحي الذي تفرضه الولايات المتحدة النفط، مؤكدًا أن أمريكا ستحصل على نحو 50 مليون برميل من النفط وتبيعه في السوق بأسعار السوق، وليس بالخصومات التي كانت فنزويلا تحصل عليها.

وأوضح أنه سيتم بعد ذلك التعامل مع هذه الأموال بطريقة تمكننا من التحكم في كيفية توزيعها بطريقة تعود بالنفع على الشعب الفنزويلي، وليس الفساد، وليس النظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي النفط الفنزويلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
زووم

لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
أخبار مصر

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
أخبار المحافظات

أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
خطاب من زوجته.. كيف أنقذ جمال عبد الناصر عائلة "لومومبا"؟
رياضة عربية وعالمية

خطاب من زوجته.. كيف أنقذ جمال عبد الناصر عائلة "لومومبا"؟
عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى
أخبار مصر

عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح