تنطلق السبت.. تفاصيل استعداد التعليم لامتحانات طلاب الخارج

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين المقيمين في الخارج يوم السبت 10 يناير الجاري، وفقًا للجدول الزمني المحدد للعام الدراسي الحالي 2025/2026.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لامتحانات أبنائنا في الخارج، لضمان سهولة الوصول ومواكبة التطور التكنولوجي في التعليم.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدور الأول تشمل مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني وفقًا للمناهج المعتمدة في جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الجاري، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال (لغات) وحتى الصف الثاني الثانوي العام، للطلاب المصريين في الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب الذين أتموا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام "أبناؤنا في الخارج"، والعكس صحيح، بما يتيح مرونة للطلبة في استكمال دراستهم دون أي عوائق تتعلق بالموقع الجغرافي أو التوقيت.