"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب - محمد الميموني:

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق للاتحاد السكندري عن مباراة منتخب مصر و كوت ديفوار المرتقبة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال طارق العشري في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم الأربعاء: "مباراة صعبة بين منتخب مصر وكوت ديفوار ده نهائي مبكر وأتمنى ان احنا نكون يوم المباراة في حالتنا الطبيعية ومركزين في المباراة".

وأضاف العشري:" ربنا يوفق كابتن حسام حسن لاختيار الأنسب للمباراة لأن منتخب كوت ديفوار يمتلك فريق قوي جداً جداً و بيتعمله الف حساب".

وأكد العشري: "منتخب كوت ديفوار سيلعب على جزئيات مهمة جداً فلازم يكون عندنا تكتيك كويس والتوازن في الدفاع والهجوم له دور مهم جداً عشان تغلق على كوكبة اللاعبين في منتخب كوت ديفوار ونحتاج تركيز قوي جداً وعدم ارتكاب أخطاء".