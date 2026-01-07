مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب : محمد الميموني

06:31 م 07/01/2026
كتب - محمد الميموني:

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق للاتحاد السكندري عن مباراة منتخب مصر و كوت ديفوار المرتقبة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال طارق العشري في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم الأربعاء: "مباراة صعبة بين منتخب مصر وكوت ديفوار ده نهائي مبكر وأتمنى ان احنا نكون يوم المباراة في حالتنا الطبيعية ومركزين في المباراة".

وأضاف العشري:" ربنا يوفق كابتن حسام حسن لاختيار الأنسب للمباراة لأن منتخب كوت ديفوار يمتلك فريق قوي جداً جداً و بيتعمله الف حساب".

وأكد العشري: "منتخب كوت ديفوار سيلعب على جزئيات مهمة جداً فلازم يكون عندنا تكتيك كويس والتوازن في الدفاع والهجوم له دور مهم جداً عشان تغلق على كوكبة اللاعبين في منتخب كوت ديفوار ونحتاج تركيز قوي جداً وعدم ارتكاب أخطاء".

طارق العشري منتخب مصر كوت ديفوار تصريحات طارق العشري

