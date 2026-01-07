إعلان

جداول امتحانات الترم الأول للطلاب المصريين بالخارج 2

كتب : أحمد الجندي

04:35 م 07/01/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين المقيمين بالخارج للعام الدراسي 2025–2026، وذلك لكافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، في إطار تنظيم العملية الامتحانية وضمان وضوح المواعيد للطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن جميع الامتحانات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يلتزم الطلاب بالمواعيد المحددة وفق الجدول المعلن لكل صف دراسي.

وأوضحت وزارة التعليم أن جدول الامتحانات يشمل طلاب أبناؤنا في الخارج بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بما يضمن توحيد مواعيد التقييم وفق المنظومة التعليمية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى إتاحة جدول امتحانات المصريين في الخارج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي للاطلاع على التفاصيل الكاملة لكل مرحلة وصف دراسي:

اضغط هنا

Screenshot 2026-01-07 161406Screenshot 2026-01-07 161406[1]

وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول الطلاب المصريين بالخارج 2026

