"الأب والأم و4 أطفال".. نجاة أسرة كاملة من الاختناق بتسرب غاز ببولاق الدكرور

كتب : محمود الشوربجي

07:07 م 07/01/2026

إسعاف أرشيفية

تعرضت أسرة مكونة من زوجين و4 أبناء إلى اختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البدية بتلقي مديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول أسرة مكونة من زوجين وأطفالهما الأربعة مصابين باختناق وضيق في التنفس وتم اخضاعهم للعلاج.

مباشرة انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين تعرض أسرة من 6 أفراد لتسرب غاز وإصابتهم بحالات اختناق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتلقوا العلاج اللازم إلى أن استقرت حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

