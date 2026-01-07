سي إن إن الناقلة إم صوفيا التي استولت عليها واشنطن

قالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان، الأربعاء، إنها احتجزت ناقلة نفط ثانية مرتبطة بفنزويلا تُدعى "إم صوفيا".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المدير الأول لبيانات سوق النفط الخام في شركة التحليلات "كبلر"، إيمانويل بيلوسترينو، إن حاملة النفط "إم صوفيا" التي استولت عليها القوات الأمريكية تحمل قرابة مليوني برميل من نفط ميري الخام.

وأشار بيلوسترينو، إلى أن الناقلة حُملت بالنفط من محطة خوسيه في الفترة بين 26 و29 ديسمبر، وفق ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية وتقارير الموانئ التي اطلّعت عليها شركة "كبلر".

وأوضح بيلوسترينو، أنه من المحتمل أن تكون الشحنة الخاضعة للعقوبات قد تم نقلها إلى سفينة أخرى عبر النقل المظلم من سفينة إلى أخرى، لكن كبلر لم يحدد السفينة الشريكة.

وفي وقت سابق من اليوم، استولت القوات الأمريكية على ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي.