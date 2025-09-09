نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أسيوط العام والمركز الطبي بالوليدية

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية بمحافظة أسيوط شملت مستشفى أسيوط العام والمركز الطبي الحضري الجديد بالوليدية، لمتابعة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع مستواها.

رافق نائب الوزير، خلال الجولة، الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور أمجد يونس، مدير المستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بمستشفى أسيوط العام، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الأشعة ورعاية القلب والعناية المركزة، ووجه بدراسة خطة تطوير المستشفى بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي.

كما تابع خدمات الاستقبال والعيادات الخارجية، واستمع لشكاوى وآراء المرضى، فيما وجه ببرنامج تدريبي للتمريض بالتعاون مع المعاهد الفنية الصحية لرفع مستوى الأداء.

وشملت الجولة، المركز الطبي الحضري بالوليدية، حيث تابع نائب الوزير وحدات الرعاية الأولية، واطمأن على توافر الأمصال بغرف التطعيمات وتنظيم أرشيف تنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة خدمات المبادرات الرئاسية ومنها فحص المقبلين على الزواج ورعاية الحوامل.

كما تفقد غرفة الرضاعة الطبيعية وعيادة الأسنان، ووجّه بتعزيز ميكنة الخدمات وتحسين شبكة الإنترنت بالمركز، فضلًا عن تطبيق آلية لمتابعة الولادات القيصرية للحد منها.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير المنشآت الطبية وضمان وصول الخدمات الصحية بجودة وكفاءة لجميع المواطنين.

