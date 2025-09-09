إنشاء جامعة النقل المصرية بالشراكة بين التعليم العالي والنقل

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعة النقل المصرية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد كامل الوزير أن الجامعة الجديدة ستشكل نقلة نوعية في مجال التعليم والبحث العلمي، إذ تهدف إلى تخريج أجيال من المهندسين المتخصصين في مختلف قطاعات النقل لدعم المشروعات القومية، فضلًا عن وضع مصر على الخريطة الدولية كدولة رائدة في التعليم المتخصص بقطاع النقل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، ثمن وزير التعليم العالي التعاون مع وزارة النقل في إطلاق هذا المشروع، مؤكدًا توفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاحه.

وشهد اللقاء استعراض الشراكات الدولية المزمع عقدها مع جامعات مرموقة، مثل جامعة النقل الوطنية بكوريا (KNUT) وجامعة كوريا البحرية والمحيطات (KMOU)، للاستفادة من خبراتها. كما جرى عرض الهيكل المقترح للجامعة، والذي يتضمن ثلاث كليات رئيسية: كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا النقل، وكلية اقتصاديات النقل

وتعمل هذه الكليات بشكل تكاملي لإعداد متخصصين قادرين على تصميم وتشغيل وإدارة مشروعات النقل وصناعة وسائله، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتعليم المتخصص يخدم الدول العربية والأفريقية.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات مكثفة بين فرق العمل لمتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية عن تقدم الأعمال.