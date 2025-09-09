رئيس الأركان يشهد تدريبًا رئيسيًا ضمن مناورات "النجم الساطع 2025"

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الرئيسية ضمن فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2025"، والذي تضمن تدريبًا عمليًا على القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها وتأمين عودة الحياة لطبيعتها.

وبحسب بيان صحفي، استعرض اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، في كلمته، حرص القيادة العامة على المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التدريب لتحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وتعزيز أوجه العمل المشترك لرفع الكفاءة القتالية.

وتضمنت الفعاليات عمليات قفز مظلي نفذتها قوات المظلات من الدول المشاركة، إلى جانب نجاح عناصر المهندسين العسكريين في التعامل مع العبوات الناسفة وتأمين طرق الاقتحام. وأعقب ذلك اقتحام مجموعات القتال الرئيسية المدعومة بالقوات الخاصة من مختلف الدول وعناصر الشرطة المدنية المصرية للبؤرة الإرهابية والسيطرة عليها، ثم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري لإعادة تشغيل المرافق وتوفير بيئة مناسبة لعودة الحياة لطبيعتها، بما عكس المستوى الاحترافي للعناصر المشاركة.

ونقل الفريق أحمد خليفة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة، مثنيًا على الأداء المتميز في التنفيذ والتنسيق بين مختلف العناصر، ومؤكدًا أن التدريب يعزز ركائز الأمن والاستقرار ويدعم قدرة الدول على صون أمنها وحدودها.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة، إلى جانب الملحقين العسكريين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.