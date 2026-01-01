إعلان

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

03:24 م 01/01/2026 تعديل في 04:45 م
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس 1 يناير 2026.

وحذرت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، من أن آخر صور الأقمار الصناعية تشيرإلى وجود السحب الممطرة الآن على مناطق متفرقة من مطروح وشرق الإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد ظهور السحب على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 02 يناير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، وشديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

