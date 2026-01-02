مصر للطيران تسير 1720 رحلة من 25 ديسمبر 2024 حتى 7 يناير 2026

احتفلت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري وعضو تحالف "ستار العالمي"، مع عملائها المسافرين من مطار القاهرة الدولي بحلول العام الميلادي الجديد، حيث شاركت الشركة ركابها أجواء الفرح والبهجة من خلال تقديم هدايا تذكارية ومزايا إضافية، إلى جانب عروض خاصة شملت رحلاتها الدولية والداخلية، في تجربة احتفالية مميزة ضمت مسافرين من مختلف الجنسيات.

وشهدت احتفالات مصر للطيران تقديم تخفيضات خاصة وأميال سفر مجانية لأعضاء برنامج "المسافر الدائم"، بالإضافة إلى إتاحة تذاكر سفر مجانية لبعض الركاب، في إطار حرص الشركة على مكافأة عملائها وتعزيز تجربتهم خلال موسم الأعياد.

وكثفت مصر للطيران، في السياق ذاته، جدول تشغيل رحلاتها تزامنًا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث من المقرر تسيير نحو 1720 رحلة جوية داخلية ودولية من مطار القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير 2026، لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة.

وتم تزيين استراحات مصر للطيران وصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، في إطار أجواء الاحتفال، إلى جانب عدد من المحطات الخارجية، بزينة الكريسماس ومظاهر الاحتفال بالعام الجديد، بما يعكس اهتمام الشركة بتوفير تجربة سفر مميزة تليق بمكانتها كناقل وطني.

وشملت الفعاليات الاحتفالية قيام شخصية "سانتا كلوز" بتوديع المسافرين قبل إقلاع الرحلات، وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور معهم داخل صالات المطار، وسط أجواء احتفالية هدفت إلى إدخال البهجة ورسم الابتسامة على وجوه المسافرين.

وشاركت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة في الاحتفالات من خلال تقديم هدايا تذكارية للمسافرين بالمطار، والتقاط الصور التذكارية معهم، إلى جانب تنظيم ألعاب تفاعلية حظيت بإعجاب وترحيب كبيرين من الركاب.

واختتمت مصر للطيران احتفالاتها بتقديم وجبات خاصة على متن الطائرات وفي الاستراحات، جرى إعدادها وتقديمها بأشكال مميزة تناسب أجواء الكريسماس والعام الجديد، في إطار حرص الشركة على تقديم خدمة متكاملة تُلبي تطلعات المسافرين وتعزز من رضاهم.

