"المسلماني": رقمنة مليون و400 ألف شريط بماسبيرو

شارك الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في فعاليات القرعة العلنية للعمرة المجانية للعاملين بأبناء الهيئة المحالين للمعاش، ضمن أولى فعاليات العام الجديد بماسبيرو.

وأكد "المسلماني"، استمرار التواصل مع أبناء الهيئة وتقدير جهودهم، مشيرًا إلى إعادة افتتاح المسرح وتطوير الاستوديوهات، بالإضافة إلى مشروع رقمنة مليون و400 ألف شريط وتحويلها إلى صيغ رقمية، وطفرة في الإرسال بمحطات البث، وتحسين الوضع المالي للهيئة.

وأضاف أن ملف المعاشات اقترب من الإنجاز الكامل، بعد الانتهاء من الجزء المحاسبي المعقد، في انتظار الموافقات الرسمية، متوقعًا أخبارًا إيجابية قريبًا للزملاء المحالين للمعاش.

وشهد الحفل السحب على 40 رحلة عمرة مجانية، شملت أصحاب الحالات الإنسانية وذوي الهمم، وأبناء الهيئة من أصحاب الخبرات، بالإضافة إلى العاملين الحاليين بماسبيرو.

وأشار المسلماني إلى أن الهيئة تبذل جهودًا لتحسين أوضاع العاملين، بما في ذلك الرعاية الطبية، وحل مشاكل ديون متراكمة في مجالات متعددة، مؤكدًا أن عام 2026 سيكون عام الانطلاقة الحقيقية لماسبيرو، مع عودة الشاشة والإذاعة إلى عصرها الذهبي.

