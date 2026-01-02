إعلان

وزير العمل: ربط إلكتروني مع السعودية والكويت ولبنان لتنظيم تنقل العمالة

كتب : محمد أبو بكر

07:30 ص 02/01/2026

محمد جبران وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، مستهدفات الوزارة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنها تشمل حزمة متكاملة من التشريعات والمشروعات الرقمية والتنظيمية.

وقال "جبران"، في بيان، إن أبرز المستهدفات تتمثل في إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، واستكمال مشروع البنية المعلوماتية المكانية المتبقية والتي تبلغ نسبتها 30%، وإطلاق تطبيق إلكتروني موحد لتقديم خدمات الوزارة.

كما تشمل المستهدفات إنشاء منصة رقمية موحدة للتوظيف، ومنظومة إلكترونية متكاملة لانتخابات النقابات العمالية، وإعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، والربط الإلكتروني مع السعودية والكويت ولبنان لتنظيم تنقل الأيدي العاملة.

وتتضمن الخطط إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2026، وتنمية مهارات مفتشي العمل، والتوسع في التحول الرقمي، وفتح أسواق عمل جديدة في أوروبا، ورفع المقابل المادي للعمالة الموسمية في موسم الحج، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق تطبيق إلكتروني للعمالة الفنية بزي موحد وبطاقة تعريف لكل عامل.

