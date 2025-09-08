إعلان

مصدر بالمترو: لا بلاغات بشأن وقوع إصابات في حادث سلم محطة مسرة

03:14 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

محطة مترو مسرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمترو الأنفاق، حقيقة ما تردد بشأن وقوع إصابات في صفوف ركاب المترو بسبب حادث السلم الكهربائي اليوم في محطة مترو مسرة بالخط الثاني.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في الحادث، موضحًا أن حركة المترو مستقرة بدون مشكلات.

وأضاف المصدر، أن الواقعة ليست سقوط السلم الكهربائي كما تردد، ولكن ما حدث هو سقوط راكب أعلى كرسي متحرك على السلم الكهربائي، متابعًا: "راكب من ذوي الاحتياجات الخاصة، جه عند السلم والكرسي بتاعه وقع، والحركة منتظمة".

اقرأ أيضًا:

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطة مسرة حادث سلم محطة مسرة ركاب المترو اصابة ركاب المترو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة