مصدر بالمترو: لا بلاغات بشأن وقوع إصابات في حادث سلم محطة مسرة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمترو الأنفاق، حقيقة ما تردد بشأن وقوع إصابات في صفوف ركاب المترو بسبب حادث السلم الكهربائي اليوم في محطة مترو مسرة بالخط الثاني.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في الحادث، موضحًا أن حركة المترو مستقرة بدون مشكلات.

وأضاف المصدر، أن الواقعة ليست سقوط السلم الكهربائي كما تردد، ولكن ما حدث هو سقوط راكب أعلى كرسي متحرك على السلم الكهربائي، متابعًا: "راكب من ذوي الاحتياجات الخاصة، جه عند السلم والكرسي بتاعه وقع، والحركة منتظمة".

اقرأ أيضًا:

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس