بالصور.. بدء ظاهرة خسوف القمر الدموي في سماء القاهرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأت منذ قليل ظاهرة خسوف القمر الكلي الذي تشهده سماء مصر، والعالم العربي، حيث بدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد الكرة الأرضية ، اليوم الأحد، واحد من أهم الظواهر الفلكية، وهو خسوف القمر الكلي، حيث تشهد مصر والمنطقة العربية مساء اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، خسوفا كلياً للقمر.