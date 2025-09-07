بالصور.. بدء ظاهرة خسوف القمر الدموي في سماء القاهرة
08:39 م الأحد 07 سبتمبر 2025
عرض 9 صورة
عرض 9 صورة
عرض 9 صورة
عرض 9 صورة
عرض 9 صورة
عرض 9 صورة
عرض 9 صورة
عرض 9 صورة
عرض 9 صورة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
بدأت منذ قليل ظاهرة خسوف القمر الكلي الذي تشهده سماء مصر، والعالم العربي، حيث بدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة.
وتشهد الكرة الأرضية ، اليوم الأحد، واحد من أهم الظواهر الفلكية، وهو خسوف القمر الكلي، حيث تشهد مصر والمنطقة العربية مساء اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، خسوفا كلياً للقمر.
