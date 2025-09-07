إعلان

بالصور.. بدء ظاهرة خسوف القمر الدموي في سماء القاهرة

08:39 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    خسوف القمر الكلي (6)
    خسوف القمر الكلي (7)
    خسوف القمر الكلي (5)
    خسوف القمر الكلي (9)
    خسوف القمر الكلي (1)
    خسوف القمر الكلي (8)
    خسوف القمر الكلي (2)
    خسوف القمر الكلي (4)
كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأت منذ قليل ظاهرة خسوف القمر الكلي الذي تشهده سماء مصر، والعالم العربي، حيث بدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد الكرة الأرضية ، اليوم الأحد، واحد من أهم الظواهر الفلكية، وهو خسوف القمر الكلي، حيث تشهد مصر والمنطقة العربية مساء اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، خسوفا كلياً للقمر.

