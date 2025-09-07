كتب- محمد عبدالناصر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية إنشاء مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تقدر بـ 900 مليار جنيه.

كشفت شركة إعمار مصر، تفاصيل مشروعها الجديدة في البحر الأحمر "مراسي البحر الأحمر"، والذي سيتم تنفيذه على غرار مراسي الساحل الشمالي والذي يعتبر من أوى المشروعات العقارية في المنطقة.

مشروع "مراسي ريد" يقع بخليج سوما على البحر الأحمر، والمقام على مساحة 2400 فدان على الشواطئ البكر للبحر الأحمر وعلى مقربة من الغردقة، ويعتبر هذا المشروع أول توسع لإعمار على ساحل البحر الأحمر، ويستهدف تقديم نموذج متكامل لمدينة سياحية تجمع بين السكن الفاخر والأنشطة البحرية والخدمات الترفيهية والطبية.