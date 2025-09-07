كتب- محمد سامي:

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتَين.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا بإحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، وهناك خطة لتحقيق ذلك، حيث تمت مُضاعفة ما تم تخصيصه في برنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، في إطار تشجيع المُستثمرين للعمل على مُضاعفة صادراتهم، وكان هناك اهتمام بالتشاور مع جميع المُصدرين بهدف التوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تفعيل هذا البرنامج الجديد، وأنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.

واستعرض مدبولي الترتيبات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة؛ بهدف تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وكذا المُحفزات المُختلفة التي تم إقرارها، مُشددًا على أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق المُستهدفات المختلفة ومضاعفة صادراتها.

وأشاد رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية، خلال الاجتماع، بالجهود التي قام بها رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والاستثمار، في الفترة الأخيرة في هذا الملف؛ حيث أكدوا أن البرنامج الجديد خرج بتوافق بين المُستثمرين والمُصدرين والحكومة، ومن ثم تعمل تلك الأطراف معًا على تحقيق مُستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات في هذه الفترة، مؤكدين أن الأرقام في الأشهر الماضية جاءت كلها إيجابية، وتؤكد أن هناك طفرة في الصادرات، مشيرين إلى أن هناك تعاونًا كاملًا مع الوزراء ومسؤولي الوزارات المعنية.

وشرح رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية رؤاهم ومقترحاتهم للعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، ساردين مُعدلات الزيادة خلال الفترة الماضية في القطاعات المُختلفة.

واستعرض الحضور عددًا من الملاحظات والتحديات التي يتم العمل عليها مع المسؤولين المعنيين؛ بهدف تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات إلى المعدلات المستهدفة.

واستعرض وزير المالية تقريرًا حول المبالغ التي تم صرفها، والمبالغ الجاري صرفها، ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن إجمالي ما تم صرفه خلال عامَي 2024/2025 و2025/2026 وصل إلى 19.3 مليار جنيه، وجار صرف 3 مليارات جنيه، منوهًا بآليات تسوية قيمة المستحقات المتأخرة.

وشرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ما تقوم به الحكومة من إجراءات تحفيزية وتيسيرية، سواء ما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي، أو البوليصة الإلكترونية، أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه يُرحب بكل ما يتم طرحه من آراء وأفكار من المصدرين، وسيتم العمل عليها لتحقيق مستهدفاتنا معًا.

وقال رئيس الوزراء: لدينا إيمان كامل بأن مضاعفة الصادرات أحد أهم الملفات لمستقبل الدولة المصرية، مطالبًا بإعداد تقرير متابعة يُعرض عليه بصفة دورية يتضمن ما يتعلق بتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.

واختتم مدبولي حديثه، قائلًا: "أنتم سفراء مصر في هذا القطاع، وآراؤكم وانطباعاتكم هي التي تشجع غيركم من المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، ولذا نحرص دومًا على التواصل معكم، ومشاركة الآراء والمقترحات".