لميس الحديدي تنتقد أداء المنتخب المصري أمام لاعبي إثيوبيا - (تفاصيل)

07:27 م السبت 06 سبتمبر 2025

لميس الحديدي

كتب- عمرو صالح:

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، أداء لاعبي منتخب مصر في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

‏وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "أمال لو بتلاعب ‫المغرب والا السنغال كنت هتعمل ايه".

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من المباراة بعد عرقلة محمود حسن تريزيجيه، والهدف الثاني سجله عمر مرموش من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

لميس الحديدي مصر وإثيوبيا منتخب مصر
