كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة النقل حرصها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر بعض السلوكيات غير المسؤولة داخل مرافق النقل الجماعي، وذلك من خلال الحملة التوعوية الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا".

وأوضحت الوزارة أنها نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مقطعًا توعويًا يبرز الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الركاب، مثل تشويه جدران المحطات، أو استقلال القطارات دون تذكرة، أو محاولة فتح أبواب المترو بعد إغلاقها، بالإضافة إلى الوقوف على حافة الرصيف بما يعرض حياة الركاب للخطر.

وشددت وزارة النقل على أن الالتزام بالإرشادات ومعايير السلامة يمثل مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمواطنين، مؤكدة أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة يتطلب وعيًا وسلوكًا حضاريًا من جميع مستخدمي وسائل النقل.

كما ناشدت المواطنين المشاركة في نشر هذه الرسائل التوعوية دعماً لجهود الدولة في توفير بيئة نقل آمنة ومنضبطة.