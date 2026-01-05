منافسة مرتقبة على رئاسة قطاعات الشئون المالية بـ"مصر العليا للكهرباء"

تشهد شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حالة من الترقب داخل أروقتها على خلفية تنافس قيادتين بارزتين لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، في إطار حركة تغييرات إدارية مرتقبة تستهدف تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية بالشركة.

وبحسب مصدر لمصراوي، فإنه يُعد المحاسب أحمد بيومي رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة من أبرز المرشحين للمنصب، في ضوء خبرته الطويلة، وهو ما يمنحه ثقلًا مهنيًا وخبرة متعددة المستويات داخل قطاع الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن المنافسة تشمل قيادة أخرى من خارج الشركة يشغل رئاسة قطاع الشئون المالية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

وأكد أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وأن الاختيار سيأتي في ضوء رؤية مجلس ادارة الشركة لتعظيم الاستفادة من الكوادر القيادية، ودعم الاستقرار المؤسسي وتحسين الأداء المالي والإداري.