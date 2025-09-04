"تطوير التعليم" يطلق أولى فعاليات مشروعات الطلاب المبتكرين

كتب- محمد نصار:

أطلق صندوق تطوير التعليم، أولى فعاليات تقييم مشروعات الطلاب الموهوبين تحت شعار "من الموهبة إلى الاحتراف"، بمشاركة لجان تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي الفنون وريادة الأعمال.

شهد اليوم الأول للفعاليات تقدم 29 متسابقًا في مجال الفنون، تأهل منهم 6 طلاب للحصول على الدعم الفني والمالي والتدريب، فيما تقدم 179 مشروعًا في مجال ريادة الأعمال، تأهل منها حتى الآن 10 مشروعات، على أن تستمر أعمال التقييم خلال الأيام المقبلة لاختيار باقي المشروعات المؤهلة.

وضمت لجان التحكيم عددًا من الخبراء البارزين في الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب ممثلين عن الصندوق، حيث جرى تقييم المشروعات وفق معايير الابتكار والجدوى الاقتصادية وإمكانية التطبيق.

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء جيل مبتكر قادر على مواكبة متطلبات العصر، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على دعم الطاقات الشبابية وتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية ذات أثر تنموي.

وأضافت أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات الداعمة للابتكار، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب الموهوبين للمنافسة محليًا ودوليًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا نخيل، مدير المشروع، أن الهدف هو اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها عبر الدعم الفني والمالي والتدريب، بما يؤهلهم لمرحلة الاحتراف وسوق العمل، فيما أشار الدكتور إيهاب العيسوي، مستشار ريادة الأعمال بالصندوق، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا متكاملًا للمشروعات المتأهلة حتى تصل إلى مستوى المنافسة على المستويين المحلي والدولي.

وأكد صندوق تطوير التعليم أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل قائم على الإبداع والمعرفة وريادة الأعمال للشباب المصري.

