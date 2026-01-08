إعلان

"مكي" و"العجمي" يحصدان أفضل رواية في جائزة ساويرس الثقافية

كتب : مصراوي

09:39 م 08/01/2026
كتب- محمد لطفي:

تصوير- أحمد مسعد:

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، عن الفائزين في مجال الرواية، حيث حصل على المركز الأول الكاتب وليد مكي عن روايته "سواكن الأولى"، بينما نالت مريم العجمي المركز الثاني عن روايتها "صورة مريم".

وكان انطلق قبل قليل، الحفل الختامي السنوي لـ"جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها الحادية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، تأكيدًا على مكانة الجائزة باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية على الساحة المصرية.

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

جائزة ساويرس الثقافية الحفل الختامي لجائزة ساويرس الثقافية الكاتب وليد مكي مريم العجمي مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مركز التحرير الثقافي

