تحذير عاجل من الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تضرب شمال البلاد

كتب- أحمد العش:

11:25 م 08/01/2026
    تحذير عاجل من الأرصاد حالة عدم استقرار جوي تضرب شمال البلاد (2)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل مساء الخميس، أن البلاد تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق من شمال الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن هذا الغطاء السحابي يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، تشمل مناطق مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية، على أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

وأضافت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تمتد تدريجيًا إلى بعض المناطق الداخلية مع تقدم الوقت، إلا أنها تكون أقل حدة مقارنة بالمناطق الساحلية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في الوقت ذاته، من نشاط الرياح على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، داعيةً الجهات المعنية والمواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

