محمية وادي الريان تستقبل شباب الملتقى الثقافي الـ23 ضمن مشروع "أهل مصر"

شهدت محمية وادي الريان، زيارة ميدانية نظمت لشباب المحافظات الحدودية، المشاركين في الملتقى الثقافي الثالث والعشرين ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الفيوم تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 3 أكتوبر المقبل.

وتعرف المشاركون خلال الزيارة على تاريخ المحمية، باعتبارها إحدى أبرز المحميات الطبيعية في مصر، لما تمتاز به من شلالات فريدة وكثبان رملية وبحيرة شهيرة تحتضن أنواعا متعددة من الطيور.

كما تضمنت الزيارة التعرف على القيمة البيئية والسياحية للمحمية بوصفها أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو، خاصة لقربها من منطقة وادي الحيتان الشهيرة.

من ناحية أخرى، تواصلت فعاليات الورش الفنية والحرفية للملتقى والمنفذة بمكتبة الطفل والشباب بطامية، وفي ورشة "الديكوباج"، قدمت الفنانة مها محب شرحا عن تاريخ هذا الفن الذي عرف قديما باسم فن الفقراء، حيث لجأ إليه البسطاء لتزيين منازلهم حين لم يتمكنوا من الاستعانة بفنانين كبار.

وأوضحت أن هذا الفن تطور وانتشر عالميا حتى أصبح من أجمل الفنون المعاصرة، إذ يتيح إعادة تجديد الأثاث والقطع المنزلية وتحويلها إلى أعمال فنية.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية أبدع خلالها المشاركون في إنتاج ما يقرب من 20 قطعة فنية متنوعة، شملت لوحة لشارلي شابلن، ومجسمات ديكورية منها برفان مصغر يحمل لوحات لسيدات من العصور الوسطى، إضافة إلى جدارية كبيرة عن التراث.

وأبدى أحمد إسلام من محافظة مطروح انبهاره بالتنوع الجغرافي لمحافظة لفيوم، موضحا أنه اختار ورشة الديكوباج كونها غير مكلفة وسهلة التطبيق، حيث نفذ لوحة لخيال عربي أصيل بحروف عربية بالخلفية وزخارف إبداعية.

كما أعربت هنا سامح من محافظة مطروح عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى، مؤكدة أن الورشة منحتها فرصة لاكتساب مهارات جديدة ساعدتها على تطوير ذوقها الفني وصناعة قطع مبتكرة.

أما في ورشة "النحت على الصدف"، فأشار الفنان جلال عبد الخالق إلى أن الورشة تضمنت تصميمات مستوحاة من طبيعة الفيوم مثل وادي الريان وقرية تونس، وأخرى توثق شخصيات ورموزا مصرية بارزة من بينهم الرئيسان جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، والسيدة أم كلثوم وفريد الأطرش وسيد مكاوي ومحمد منير.

وأضاف أن العمل يقوم على اختيار الرسومات ونقلها بدقة على الصدف باستخدام تقنيات البارز والغائر، لإنتاج قطع فنية، لافتا إلى أن هذا الفن حصل على براءة اختراع من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشارك في الورشة عدد من الشباب الموهوبين، من بينهم محمد شريف حميدة من محافظة الوادي الجديد، الذي أوضح أن لديه خبرة سابقة في فن النحت تعلمها من والده في قرية القصر، مشيرا إلى أن مشاركته في الملتقى تمثل فرصة لصقل مهاراته الفنية.

كما أكد مؤمن محمد من محافظة مطروح أن انضمامه للورشة جاء بهدف تطوير موهبته في الرسم والأعمال اليدوية.

كما شهد اليوم تواصل فعاليات ورش: "الأركت" تدريب أيمن السعدني، "المشغولات الجلدية" للمدربة نسرين مجدي، فن "الريزن" للمدرب نادر حسن، بالإضافة لورشة "المسرح"، ورشة "الرسوم المتحركة" تدريب د. محمد ربيع، "، "الطرق على النحاس" ليوسف جلال، "الكونكريت" مع الفنانة سهام إسماعيل، "الرسم على الفخار" تدريب د. أميمة رشاد، وورشة "الحلي" للمدربة نهى الكاشف.

فعاليات الملتقى تنفذ من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، المدير التنفيذي للملتقى، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وفرع ثقافة الفيوم بإدارة ياسمين ضياء.

ويتضمن البرنامج 11 ورشة فنية وحرفية متخصصة، إلى جانب تنظيم دوري ثقافي ورياضي، وجولات وزيارات ميدانية لأبرز المواقع السياحية بالفيوم، ويشارك في الفعاليات 105 شابا، من بينهم 80 شابا من محافظات البحر الأحمر "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، وشمال سيناء، بجانب 25 شابا من المحافظة المستضيفة.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة، ويستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، واكتشاف ودعم الموهوبين، تحقيقا للعدالة الثقافية.

