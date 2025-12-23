حريق محزن خشب بالمرج.. والمحافظة: لا إصابات أو وفيات- صور

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد مخازن الخشب بشارع كفر الباشا بحي المرج دون إصابات أو وفيات وجار أعمال التبريد.

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية على عمليات إطفاء الحريق بتواجد ١٠ سيارات إطفاء.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بأحد مخازن الخشب تبلغ مساحته ما يقارب ٢٠٠٠م٢، بشارع كفر الباشا بحي المرج، امتد أثره لبعض العقارات المجاورة له دون إصابات أو وفيات.

على الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحي لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات القريبة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.