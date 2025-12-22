رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات



كتب- عمرو صالح:



قاد المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة مكبرة أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات للوحدات السكنية في الحي الرابع والخامس، والتي قام أصحابها بتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري.

وبحسب بيان الجهاز تأتي هذه الإجراءات الحاسمة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى شدد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تخل بالطابع السكني للمدينة وتؤثر على راحة قاطنيها.



وشدد رئيس الجهاز، على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الدورية في جميع أحياء ومناطق المدينة، محذرًا المخالفين بضرورة العودة الفورية للنشاط الأصلي، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات السحب والغلق وقطع المرافق.



ووجه المهندس محمد عبد الله، تحذيرًا شديد اللهجة لجميع المخالفين الذين يصرون على تغيير النشاط المخصص لوحداتهم.



وأكد أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد كل من يعبث بمخططات المدينة ويخل بالطابع السكني لها.



كما أكد رئيس الجهاز أنه لن يسمح لأي ممارسات فردية عشوائية بتشويه المظهر الحضاري أو التأثير على جودة حياة سكان مدينة 6 أكتوبر، والجهاز مستمر في حملاته الرقابية على مدار الساعة ولن يتوقف حتى يتم القضاء على كافة أشكال المخالفات."



وكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل أيام، أصدر قرارًا بتكليف المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات.



ودعا الدكتور مصطفى عرندة المسؤل الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، السكان إلى التعاون الفوري والإبلاغ عن أي مخالفات لتغيير النشاط للحفاظ على حقوقهم وعلى النسق الحضاري للمدينة من خلال الاتصال على رقم 15100.



