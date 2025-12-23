هل الطب البيطري تابع لنقابة الأطباء؟.. تعرف على الإجابة

يثير انتماء كليات وخريجي الطب البيطري إلى النقابات المهنية تساؤلات متكررة بين طلاب وخريجي الكليات، خاصة حول ما إذا كان الطب البيطري تابعًا لنقابة الأطباء البشريين أم كيانًا نقابيًا مستقلًا، ويزداد هذا التساؤل مع كل عام دراسي جديد، في ظل السعي لمعرفة الوضع القانوني والمهني الصحيح للأطباء البيطريين.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل الطب البيطري تابع لنقابة الأطباء؟.. وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة من قبل النقابة العامة للأطباء البيطريين.

" البيطريين".. نقابة مستقلة وليست تابعة للأطباء

أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أن الطب البيطري لا يتبع نقابة الأطباء البشريين، وإنما له نقابة مستقلة تم إنشاؤها خصيصًا لتنظيم شؤون المهنة، وهي النقابة العامة للأطباء البيطريين، التي تأسست بموجب القانون رقم 65 لسنة 1940.

وتعتبر النقابة البيطرية إحدى النقابات الفرعية المنضوية تحت لواء اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى جانب نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، لكنها ليست تابعة إداريًا أو مهنيًا لنقابة الأطباء.

الإطار القانوني المنظم لمهنة الطب البيطري في مصر

تعمل النقابة العامة للأطباء البيطريين حاليًا وفقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1969، والذي ينظم آليات القيد بالنقابة، وشروط مزاولة المهنة، والحقوق والواجبات المهنية للأطباء البيطريين.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الحفاظ على كرامة المهنة، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأطباء البيطريين، وضمان دورهم الحيوي في حماية الصحة العامة وتنمية الثروة الحيوانية.

المسميات المهنية المعتمدة رسميًا في بطاقة الرقم القومي

وفي خطوة لتنظيم الوضع المهني للأطباء البيطريين، أعلنت النقابة اعتماد 4 مسميات مهنية رسمية يتم إثباتها في بطاقة الرقم القومي، وفق ضوابط محددة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وهي:

• طبيب بيطري: ويمنح للحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والمقيدين بالنقابة.

• أخصائي تحاليل كيمياء طبية أو باكترولوجيا: ويمنح للأطباء البيطريين المرخص لهم بالعمل في مجال التحاليل الطبية بعد اعتماد النقابة.

• أخصائي - استشاري: ويمنح للمقيدين بسجلات الأخصائيين والاستشاريين طبقًا للوائح النقابية.

• طبيب بيطري غير مشتغل بالمهنة: ويعكس الوضع المهني الفعلي للأعضاء غير الممارسين للمهنة.

وتلعب النقابة العامة للأطباء البيطريين دورًا فاعلًا في المشاركة بوضع خطط تطوير التعليم البيطري، ومواكبة التطورات العلمية الحديثة، فضلًا عن الإسهام في مشروعات التنمية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

