نظم قانون العمل الجديد، ضوابط حصول العامل على الإجازة العارضة، وحدد حقوقه المتعلقة بالإجازات السنوية والدراسية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والظروف الشخصية والتعليمية للعامل.

ضوابط الإجازة العارضة

نصت المادة (128) من قانون العمل الجديد على أحقية العامل في الانقطاع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، على ألا يزيد الحد الأقصى للإجازة في المرة الواحدة على يومين فقط.

وبحسب المادة، فإن الإجازة العارضة تُحتسب ضمن رصيد الإجازة السنوية المستحقة للعامل، في إطار تنظيم العلاقة بين طرفي العمل، وضمان عدم الإخلال بسير العمل مع مراعاة الظروف الطارئة للعامل.

وأقرت المادة (126) من قانون العمل الجديد، حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان سيتقدم لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم، شريطة إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة بـ15 يومًا على الأقل.

ومنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية، دون أن تُحتسب ضمن رصيد الإجازات السنوية، وذلك وفقًا لشروط محددة.

واشترط القانون للحصول على الإجازة الدراسية إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة بـ10 أيام على الأقل، مع تقديم ما يثبت دخول العامل الامتحان فعليًا، بما يضمن انتظام العمل وفي الوقت نفسه الحفاظ على حق العامل في التعليم.

