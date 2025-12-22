إعلان

لتنفيذ خطة تطوير الطريق الدائري.. بدء تجريد ورفع المخلفات بأنفاق الجيزة

كتب : مصراوي

07:23 م 22/12/2025
كتب- أحمد العش:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري، إذ شملت المتابعة اليوم الاثنين، بدء أعمال تجريد ورفع المخلفات في نفق الفكهانية بحي العمرانية ونفق عثمان محرم بحي الطالبية.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري، والتي تضمنت إنشاء وحدة خاصة لمتابعة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري لضمان النظافة والصيانة الدورية، بالإضافة إلى إعادة تسمية الأنفاق غير الملائمة ودراسة استغلال المساحات الفارغة بمشروعات صغيرة دون التأثير على الحركة المرورية.

وأكد محافظ الجيزة على متابعة التنفيذ يوميًا والتنسيق المستمر مع رؤساء الأحياء والمراكز والجهات المعنية، لضمان بيئة آمنة وحضارية للمواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والنظافة داخل الأنفاق.

عادل النجار محافظ الجيزة الطريق الدائري حي الطالبية رفع المخلفات

