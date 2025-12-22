الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة في قنا -(التفاصيل)

أنهت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، بالتعاون مع مديريتي أمن قنا والأقصر والجهات التنفيذية المعنية، خصومة ثأرية بين أبناء العمومة من عائلتي أحمد علي عبيد وكمال علي عبيد بقرية الأوسط قامولا، مركز نقادة بمحافظة قنا، وفقًا للصحفة الرسمية للأزهر الشريف.

وأقيمت مراسم الصلح في ساحة الشيخ الطيب الحساني بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من نواب البرلمان والقيادات الأمنية والتنفيذية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأشاد الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال كلمته خلال جلسة الصلح، بحكمة العائلتين في قبول الصلح وحرصهما على طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل يسوده التآخي والمودة.

وأكد أن الصلح يمثل نهجًا راسخًا من مناهج الصالحين والمصلحين، لما يتطلبه من سمو أخلاقي وضبط للنفس، وغرس قيم العفو والتسامح، مشددًا على أن ظاهرة الثأر تعتبر من أخطر الظواهر الاجتماعية السلبية، لما تسببه من سفك للدماء، وتفكك للأسر، وبث لمشاعر الخوف والقلق داخل المجتمع.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يواصل جهوده، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الظاهرة وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين أبناء الوطن.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟